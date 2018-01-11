Душанбинский «Истиклол» отпустил четырех ключевых игроков за рубеж - Нуриддин Давронов, Фатхулло Фатхуллоев и Манучехр Джалилов перешли в индонезийские клубы, Джахонгир Алиев отправился в Узбекистан.

Капитан национальной сборной Таджикистана Нуриддин Давронов забил свой первый гол за индонезийский клуб «Мадура Юнайтед».

В матче первого тура турнира «Suramadu Super Cup 2018», который проходит в Индонезии, клуб Давронова «Мадура Юнайтед» сыграл вничью (2:2) с командой «Персия». Таджикский футболист вышел в стартовом составе «Мадуры» и отыграл на поле все 90 минут, при этом отличившись забитым голом прямым ударом со штрафного.

В рамках данного турнира клуб другого полузащитника сборной Таджикистана Фатхулло Фатхуллоева «Персела Ламонган» разошелся с миром с командой «Кеддах» (2:2). Таджикский легионер вышел на замену во втором тайме.

9 января бывшие игроки душанбинского «Истиклола» Нуриддин Давронов и Фатхулло Фатхуллоев сошлись в очной встрече на поле – их клубы сыграли в рамках второго тура турнира «Suramadu Super Cup 2018». Победу со счетом 2:0 одержал клуб Давронова, но таджикский футболист забитыми голами не отличился.

Джахонгир Алиев отправился в Узбекистан Фото с сайта championatasia

Полузащитник национальной сборной Таджикистана Джахонгир Алиев, который находится на просмотре в составе «Насафа», вице-чемпиона Узбекистана, уже принял участие в контрольном матче каршинского клуба.

Перед вылетом на учебно-тренировочный сбор в Турцию «Насаф» провел в Ташкенте контрольный матч с «Согдианой» и одержал победу со счетом 3:0. Джахонгир Алиев вышел в стартовом составе «Насафа» и был заменен на 67-й минуте встречи при счете 2:0.

Полузащитник сборной Таджикистана отправится на сбор в Турцию, где у «Насафа» запланировано проведение нескольких контрольных матчей.

Ранее чемпион Таджикистана объявил о переходе нападающего Манучехра Джалилова в команду «Шривиджая», которая выступает в высшей лиге чемпионата Индонезии.

«Естественно, переход в чемпионат Индонезии – это новый вызов для меня, возможность попробовать свои силы за рубежом. Надеюсь помочь команде достичь новых целей», — сказал Манучехр Джалилов после своего перехода в новый клуб.

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