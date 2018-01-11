МДО «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» начинает новый год вручением 23 тысяч подарков.

Самая масштабная стимулирующая акция для клиентов за всю историю «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - «Тухфаи сазовор» подошла к концу. В рамках акции каждый клиент, воспользовавшийся услугами денежных переводов в российских рублях и открывший депозитный счет в сомони в офисах Организации, получил возможность стать обладателем гарантированных подарков. В период действия акции, с 1 апреля до 1 октября 2017 года, каждому клиенту, получившему денежные переводы и открывшему депозиты, начислялись бонусные баллы. По завершению акции согласно накопленным бонусным баллам, клиенты выбрали себе тот или иной подарок. Перечень подарков довольно большой: от сувенирных блокнотов и футболок до бытовой техники, новейших моделей смартфонов, ноутбуков и телевизоров ультравысокого разрешения.

Следует отметить, что акция «Тухфаи сазовор» стала весьма популярной среди населения Таджикистана, и число участников возрастало изо дня в день. За 6 месяцев действия акции более 100 тысяч жителей страны воспользовались услугами денежных переводов в «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», а более четырех тысяч человек доверили свои сбережения нашей Организации и все они стали участниками акции.

Главное отличие от других акций состоит в том, что это не лотерея или розыгрыш, а реальная возможность каждого клиента получить гарантированные подарки от «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ».

«Я довольна деятельностью и качеством обслуживания работников «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», поэтому постоянно рекомендую своим родным и близким присылать свои денежные средства в офисы обслуживания в районе Деваштич. А проведение акции стало для нас еще одним стимулом. Я постоянно пользуюсь услугами «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» и накопила уже достаточно бонусных баллов и вот получаю свой долгожданный подарок. Я благодарна этой Организации за ее заботу о клиентах» - говорит Манижа Рахматуллоева.

На сегодняшний день уже более 23 тысяч клиентов организации обращаются в офисы «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» и получают свои подарки. Во всех 27 филиалах организации царит праздничная атмосфера, сотрудники встречают клиентов по-особенному, клиенты покидают офисы счастливые и радостные.

Представители организации отметили, что в феврале будет продолжение акции «Тухфаи сазовор-2018», но на этот раз только для клиентов - получателей денежных переводов. И конечно не оставят без внимания тех, кто были активны в 2017 году, они в 2018 году получат +5% к своим накопленным баллам.

«Сегодня очень особенный день. Я получаю новый телевизор ультравысокого разрешения, и буду смотреть свои любимые фильмы в формате Full HD. «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» надежный финансовый институт, которому можно доверить свои средства, и ещё получить гарантированный подарок. Это многого стоит, поверьте и мы предприниматели это ценим. Благодарю всех сотрудников и организаторов акции «Тухфаи сазовор» и желаю дальнейшего процветания «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», -говорит клиент из Дж. Расуловского района.

«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» ещё раз поздравляет всех обладателей подарков акции «Тухфаи сазовор», а также всех жителей страны с наступившим новым годом, и желает финансового достатка и успехов, процветания и благополучия.

Будьте с нами!

Ваш «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ»!