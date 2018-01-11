В Курган-тюбе впервые открылся областной кукольный театр «Афсона».

Решение об его учреждении в конце прошлого года подписал глава Хатлонской области, сообщили в областной администрации.

Новый театр будет функционировать на базе бывшего здания театра имени Ато Мухаммаджонова города Курган-тюбе, который в свою очередь в 2016 года перешел в новое здание.

«Рабочий штат театра составляет 26 человек, актеры в «Афсону» будут приглашены на основе конкурса», - сообщил источник.

По его словам, финансироваться театр будет за счет областного бюджета.

Источник также сообщил, что директором нового кукольного театра назначен художник- карикатурист, главный художник театра «Ато Мухамаджонова», корреспондент журнала «Хорпуштак» по Хатлонской области Хайрулло Давлатов.

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