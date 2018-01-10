Вспышку вирусного гриппа этой зимой в Китае вызвали штаммы, редко встречавшиеся в последние годы. Об этом сообщает CA-News со ссылкой на Синьхуа.

Численность уязвимых к гриппу жителей в стране значительно повысилась, вероятно, по причине отсутствия у людей иммунитета к этим штаммам, сообщила журналистам Цзяо Яхуэй, заместитель начальника отдела медицинского управления комитета.

Между тем, в штаммах не было выявлено мутаций, которые могли бы привести к усилению распространения вируса, повышению тяжести заболевания и резистентности вируса к лекарствам. Действующие ингибиторы нейраминидазы, которые используются для сокращения продолжительности гриппа, по-прежнему эффективны, отметила чиновник.

Согласно данным Национального центра гриппа, усиленное распространение эпидемии в стране зафиксировано в течение последних нескольких недель, особенно в последнюю неделю 2017 года, когда было зарегистрировано 11253 случая заболевания.

В связи с дефицитом необходимых лекарств в больницах Государственный комитет здравоохранения и планового деторождения поручил компетентным местным органам задействовать временные каналы для обеспечения их поставок медучреждениями.



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