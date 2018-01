Tajik coal-mining enterprises produced more than 1.7 million tons of coal last year, which is more than 300,000 tons more than in 2016, according to the Ministry of Industry and New Technologies (MoINT).

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд