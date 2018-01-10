В пустыне Сахара выпал снег, глубина которого в некоторых местах достигает 40 сантиметров. Об этом сообщает The Independent.

В пустыне Сахара, которая располагается на территории Северной Африки, выпал снег. Он начался в минувшее воскресенье утром на севере Алжира в районе города Айн-Сефра. К вечеру снежный покров, достигавший 40 сантиметров, растаял.

Удивительное явление уже происходит второй год подряд. Красные пески пустыни покрылись белоснежными шапками. К вечеру 7 января он растаял полностью.

Снег на Рождество 2018 выпал в Сахаре третий раз за последние 37 лет. Осадки выпадали в пустыне и в 2016-ом, и в 2017-ом. В предыдущие годы снег вызывавал в Алжире настоящий хаос. Многие люди даже боялись выйти из дома — осадки в виде снега они видели впервые в своей жизни.