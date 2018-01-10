Факт хищения электроэнергии выявлен 9 января сотрудниками таджикской милиции в одной из лепешечных, расположенных в городе Душанбе.

В ходе рейда на улице Фирдавси был обнаружен лепешечный цех, к которому был протянут электропровод с ближайшего электрического столба, сообщает официальный сайт МВД Таджикистана.

Владелец лепешечной, 55-летний житель района Рудаки, протянул электропровод без соответствующего разрешения и пользовался электроэнергией незаконно, минуя счетчик.

Таким образом, сообщает МВД, предприниматель нанес ущерб госэнергохолдингу «Барки точик» в размере 12 тыс. 960 сомони.

По факту хищения электроэнергии возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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