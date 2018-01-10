Состояние самой богатой женщины Китая Ян Хуэйянь с начала года увеличилось с $23,6 млрд до $25,6 млрд, сообщает Bloomberg, на который ссылаются СМИ.



По информации агентства, за четыре дня работы бирж владелица контрольного пакета акций компании Country Garden Holdings стала богаче на $2,1 млрд.

В рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index Ян Хуэйянь занимает 31 место. Она также вошла в рейтинг владельцев самых быстрорастущих состояний в 2017 году по версии Forbes.



Лидером по этому показателю стал основатель Amazon.com Джефф Безос, увеличивший свой капитал сразу на $4,71 млрд, в том числе на $1,54 млрд за последний день.



В списке богатейших людей Китая Хуэйянь, считающаяся также самым молодым миллиардером страны, по данным Bloomberg, по-прежнему занимает пятое место, уступая Ван Цзяньлину. В то же время эксперты Forbes полагают, что Хуэйянь его уже обошла — состояние богатейшей женщины Китая они оценивают в реальном времени в $28,6 млрд, а состояние Цзяньлина — только в $25,4 млрд.



Country Garden — девелоперская компания, занимающаяся строительством элитного жилья. Была основана в 1997 году отцом предпринимательницы Яном Гоцяном. В 2007 году он передал дочери 70% акций компании. Сам Гоцяном остался председателем и главным исполнительным директором Country Garden.