2018 год станет первым после финансового кризиса годом, когда мировая экономика будет работать почти на полную мощь, говорится в докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики».

Темпы роста мировой экономики в 2018 году могут достичь 3,1% за счет дальнейшего восстановления инвестиций, подъема промышленности и торговли, а также благодаря стабилизации цен на сырье, благоприятно сказывающейся на положении развивающихся стран – экспортеров сырьевых товаров, отмечается в докладе.

Вместе с тем, это улучшение экономической конъюнктуры может оказаться кратковременным. В выпуске своего доклада за январь 2018 года Всемирный банк предупреждает, что в долгосрочной перспективе снижение потенциала роста – показателя, отражающего возможные темпы роста экономики при полном использовании трудовых ресурсов и капитала, – ставит под угрозу достигнутые в мировом масштабе успехи в улучшении условий жизни и борьбе с бедностью.

Ожидается, что в развитых странах темпы экономического роста в 2018 году немного снизятся – до 2,2% – в условиях постепенного свертывания центральными банками посткризисных программ финансового стимулирования и смены роста объемов инвестиций их стабилизацией. Прогнозируется, что в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах темпы экономического роста, в целом, повысятся в 2018 году до 4,5 процента на фоне продолжающегося восстановления деловой активности в странах – экспортерах сырья.

«Широкомасштабное восстановление темпов роста мировой экономики обнадеживает, но сейчас не время для самоуспокоенности», – заявил президент Группы Всемирного банка Джим Ён Ким. – «Налицо великолепная возможность для инвестиций в человеческий и физический капитал. Если разработчики политики во всем мире сосредоточат внимание на этих важнейших инвестициях, они смогут повысить продуктивность экономики своих стран, резко нарастить долю экономически активного населения и приблизиться к достижению целей ликвидации крайней бедности и ускоренного обеспечения общего благосостояния».



По данным ВБ, 2018 год станет первым после финансового кризиса годом, когда мировая экономика будет работать почти на полную мощь. Поскольку имеющиеся в экономике резервы будут, как ожидается, исчерпаны, разработчикам политики потребуется изыскивать способы стимулирования экономического роста в краткосрочной перспективе, не ограничиваясь инструментами налогово-бюджетной политики, и рассматривать возможность реализации инициатив, которые с большей вероятностью могут повысить потенциал долгосрочного роста.

«Снижение потенциала роста является следствием многолетнего спада темпов роста производительности, низких объемов инвестиций и старения трудовых ресурсов в мировом масштабе. Снижение показателей роста – это широкомасштабная тенденция, затрагивающая страны, на долю которых приходится более 65% мирового ВВП. Если не принять мер по наращиванию потенциала роста, спад может продолжиться и в следующем десятилетии, а это может привести к снижению в течение этого периода среднемировых темпов экономического роста на четверть процентного пункта, а средних темпов роста в странах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах – на половину процентного пункта», - отмечается в сообщении.

«Анализ факторов, способствующих снижению потенциала роста, подкрепляет довод о том, что в этой ситуации мы не бессильны», – заявил Старший Директор по вопросам экономики развития Всемирного банка Шантаянан Девараджан. – «Реформы, способствующие повышению качества образования и здравоохранения, а также совершенствованию инфраструктурных услуг, могли бы существенно нарастить потенциал роста, особенно в странах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах. Однако против некоторых из этих реформ могут выступить влиятельные политические группы, и поэтому столь важно обеспечивать прозрачность информации о выгодах этих реформ для развития и доводить эту информацию до сведения общественности».

Риск ухудшения показателей по-прежнему остаётся более весомым. Внезапное ужесточение условий финансирования в глобальном масштабе может поставить расширение экономики под угрозу. Ужесточение торговых ограничений и нарастание геополитической напряженности могут подорвать доверие и хозяйственную активность. С другой стороны, в некоторых крупных странах могут наблюдаться более высокие по сравнению с прогнозируемыми темпы экономического роста, и это придаст дополнительный импульс подъему мировой экономики.



«По мере возвращения показателей безработицы на докризисный уровень и улучшения экономической ситуации как в развитых, так и в развивающихся странах, разработчикам политики необходимо будет изыскивать новые способы придать устойчивость росту мировой экономики», – заявил Директор Департамента изучения перспектив экономического развития Всемирного банка Айхан Косе. – «В частности, по мере нарастания давления, которое оказывает на потенциал роста старение населения, нарастает потребность в безотлагательном проведении реформ, направленных на повышение производительности».