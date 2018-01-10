Угледобывающие предприятия Таджикистана в прошлом году произвели более 1,7 млн. тонн угля, установив, таким образом, очередной рекорд по добыче этого вида твердого топлива, сообщает пресс-служба министерства промышленности и новых технологий РТ.

Добычей угля в республике занимаются 18 предприятий. Среди них наиболее крупными являются ПП «Ш.Фон-Ягноб», ООО «Талко-Ресурс», ПП «Зидди», АООТ «Ангишт», которые обязались в прошлом году произвести в целом 1,5 млн. тонн угля. Еще порядка 200 тыс. тонн этого вида топлива произвели оставшиеся 12 предприятий.

По данным Минпрома, в настоящее время в республике более 200 предприятий используют в качестве топлива уголь.

За последние два года в Таджикистане производится рекордный объем угля - 870 тыс. тонн в 2014 году, свыше 1 млн. тонн в 2015 году, 1,4 млн. тонн в 2016 году и более 1,7 – в 2017. До этого в стране добывалось всего 17 тыс. тонн данного топлива. До обретения же Таджикистаном независимости добыча угля в республике доходила всего до 309 тыс. тонн.

Экологи говорят о пагубном влиянии использования угля на здоровье и окружающую среду.

«Особую опасность здоровью представляет загрязнение атмосферы при сжигании угля. В результате образуются токсичные соединения, в том числе ртути, которые чрезвычайно вредны для здоровья. Уголь является самым «грязным» и самым опасным топливом для производства электроэнергии на планете. Пепел, копоть, мелкие взвешенные частицы и другие вредные выбросы вызывают заболевания сердца и дыхательных путей, а также становятся причиной преждевременных смертей сотен тысяч человек», - отмечают экологи.

Эксперты же считают, что для Таджикистана добываемый в стране уголь является энергетическим сырьем, которое будет трудно полностью заменить в обозримом будущем.

«Таджикистан существенным образом активизировал разработку собственных запасов угля, начиная с 2012 года, на фоне сворачивания поставок природного газа из Узбекистана», - говорится в обзоре «Угольная промышленность в странах ЕАБР».

В обзоре отмечается, что среднегодовые темпы роста за период 2012–2016 годы составили примерно 44%. «Аналогичный показатель за первую половину текущего года равен 20,6% (до 541 тыс. тонн). В среднесрочной перспективе правительство намерено существенно повысить уровень производственных мощностей угольной промышленности, чтобы обеспечить не только внутренние потребности, но и экспорт угля и угольной продукции за рубеж», - подчеркивают эксперты ЕАБР.

Они заключают, что Таджикистан является одной из стран — участниц ЕАБР, где угледобывающая отрасль имеет обширные перспективы для дальнейшего развития.

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