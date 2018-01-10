Сто известных француженок выступили против массовой кампании преследования мужчин, возникшей после обвинения голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательств. Открытое коллективное письмо, подписанное в том числе актрисой Катрин Денев и писательницей Катрин Миллет, было опубликовано в газете Le Monde, сообщает Медуза.
Авторы письма видят в движении против домогательств признаки пуританства и называют право мужчин «приставать к женщинам» неотъемлемой частью сексуальной свободы.
«Изнасилование — это преступление. Но настойчивый или неуклюжий флирт не является нарушением, как галантность не представляет собой агрессивный мачизм. В свете дела Вайнштейна было привлечено законное внимание к проблеме сексуальных домогательств. Это было необходимо. Однако эта свобода слова сегодня приводит к противоположному: заставляет нас говорить так, как надо, заставляет молчать несогласных. А тех, кто отказывается подстроиться под эти требования, считают предателями, пособниками». (франц.яз.)
Осенью 2017 года издания The New Yorker и The New York Times выпустили расследования о сексуальных домогательствах к актрисам со стороны продюсера Харви Вайнштейна.
Расследование спровоцировало общественную дискуссию о насилии и обвинения в отношении других актеров и режиссеров. Голливудские актрисы запустили две кампании против насилия #MeToo и Timeʼs Up.
Журнал Time назвал человеком 2017 года "нарушителя молчания" - группу людей, которые рассказали о сексуальных домогательствах в различных сферах общественной жизни, в первую очередь - в шоу-бизнесе.
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