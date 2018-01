Сто известных француженок выступили против массовой кампании преследования мужчин, возникшей после обвинения голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательств. Открытое коллективное письмо, подписанное в том числе актрисой Катрин Денев и писательницей Катрин Миллет, было опубликовано в газете Le Monde, сообщает Медуза.

Авторы письма видят в движении против домогательств признаки пуританства и называют право мужчин «приставать к женщинам» неотъемлемой частью сексуальной свободы.

Осенью 2017 года издания The New Yorker и The New York Times выпустили расследования о сексуальных домогательствах к актрисам со стороны продюсера Харви Вайнштейна.

Расследование спровоцировало общественную дискуссию о насилии и обвинения в отношении других актеров и режиссеров. Голливудские актрисы запустили две кампании против насилия #MeToo и Timeʼs Up.

Журнал Time назвал человеком 2017 года "нарушителя молчания" - группу людей, которые рассказали о сексуальных домогательствах в различных сферах общественной жизни, в первую очередь - в шоу-бизнесе.