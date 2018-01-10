Городской совет Вашингтона во вторник единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед российским посольством в площадь Бориса Немцова. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на итоги голосования.

В ходе заседания члены совета отметили, что «это — символическое признание памяти Бориса Немцова», а этот шаг «символизирует приверженность города демократии». В городском совете выразили надежду на то, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели — к 27 февраля.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен в двух чтениях и подписан мэром.

МИД России комментировал инициативу переименования площади еще в мае прошлого года: тогда представитель ведомства Мария Захарова назвала идею «манипуляцией». По ее словам, переименование оскорбит память Бориса Немцова, так как кроме российского посольства на той же площади якобы будет располагаться «ночлежка для бездомных».