Миллиардер Алишер Усманов выходит из телевизионного бизнеса и продает свой пакет в телевизионном холдинге ЮТВ своему партнеру, также участнику списка 200 богатейших людей России Forbes, Ивану Таврину.

Бывший гендиректор «Мегафона», член списка 200 богатейших людей России Forbes Иван Таврин закрыл сделку по выкупу телевизионного бизнеса у миллиардера Алишера Усманова, сообщает Коммерсант.

Иван Таврин закрыл сделку по выкупу 58,29% в ООО «Новый Медиа Холдинг» (головная компания холдинга ЮТВ) у бизнесмена Алишера Усманова. Таким образом, господин Таврин довел свою долю в ЮТВ до 100%. Сумму сделки и ее детали представители сторон не раскрывают.

О том, что господин Усманов продает свою долю в холдинге ЮТВ, стало известно 13 декабря минувшего года. 22 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила господину Таврину выкупить телевизионные активы.

ЮТВ управляет телеканалами «Ю», «Муз-ТВ» и Disney (доля американской Walt Disney Co в нем — 20%). Компании также принадлежит 75% холдинга «СТС Медиа», среди активов которого — каналы СТС, «Домашний», «Че» и CTC Love.

Алишер Усманов основной акционер (48%) USM Holdings, объединяющей активы в горнорудной промышленности и металлургии («Металлоинвест», Байкальская горная компания), телекоммуникациях («Мегафон»). Вместе с тем у Усманова есть доли в медиаактивах («Новый медиа холдинг», ИД «Коммерсантъ»), девелопменте («Химки Групп») и спорте (лондонский Arsenal). Миллиардер владеет двумя яхтами, обе называются Dilbar (по имени матери): 2005 года выпуска (верфь Oceanco). Также имеет самолет Airbus A320-300.