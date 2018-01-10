В суде города Худжанда сегодня начинается процесс по уголовному делу в отношении врача областного Центра борьбы с туберкулезом Хотама Отамбоева и лаборантки Мехри Юсуповой, по вине которых, как полагает следствие, ушла из жизни актриса и главный балетмейстер театра имени Камоли Худжанди Саодат Саломова - дочь народной артистки Таджикистана Сайрам Исоевой. Медиков обвиняют в халатности, повлекшей за собой смерть человека.

Заслуженная артистка Таджикистана Саодат Саломова, дочь известной актрисы театра и кино Сайрам Исоевой, скончалась от кровоизлияния в мозг в Центре борьбы с туберкулезом 1 апреля прошлого года в возрасте 50 лет.

Как сообщила «АП» Дилафруз Самадова, адвокат семьи Саодат Саломовой, родные скончавшейся актрисы считают медиков виновными в ее смерти: консилиум врачей установил, что Саодат Саломова ушла из жизни из-за неправильно поставленного диагноза.

“19 марта прошлого года ее в тяжелом состоянии привезли в Худжандскую городскую больницу. У нее была температура. Были взяты анализы, которые были направлены в Центр борьбы с туберкулезом города Худжанд. На основании результата этих анализов врач поставил диагноз Саодат Саломовой - туберкулез легких, туберкулема мозга. С этим диагнозом ее перевели в областной центр по борьбе с туберкулезом в тяжелом состоянии. Там ее лечили 10 дней от этого диагноза, но ее состояние с каждым днем ухудшалось, и 1 апреля женщина скончалась", - рассказала Самадова.

По ее словам, после смерти судмедэкспертиза установила, что Саодат Саломова "не страдала данным заболеванием, от которого ее так усердно лечили, прописав сильнейшие противотуберкулезные препараты".

Было возбуждено дело, следствие выявило, что проба слюны Саломой, взятая 20 марта 2017 года в лабаротории Центра борьбы с туберкулезом города Худжанд, в которой якобы обнаружили тюберкулёз, на самом деле не принадлежала Саломовой.

"Лаборанты либо перепутали пробирки, либо заменили их умышленно", - отметила Самадова.

"По делу проходит врач Центра борьбы с туберкулезом Согдийской области Хотам Отамбоев и лаборантка городского центра туберкулеза Мехри Юсупова. Первый знал, что Саломова не страдает туберкулезом, потому что 28 марта, когда она уже находилась в его центре, был сделан повторный анализ, показавший отсутствие признаков тебуркулеза. Однако он продолжал исполнять решение консилиума врачей, который утвердил этот диагноз, и проджолжал утверждать вплоть до самой смерти актрисы", - подчеркнула адвокат.

Адвокат до сих пор пытается выяснить, почему к ответу привлечен лишь Отамбоев, который всего лишь исполнял решение целого консилиума врачей, которые к ответу за неверно поставленный диагноз так и не привлечены.

"Они знали, что у нее нет туберкулеза, но продолжали давать ей лекарства от несуществующей болезни", - заявила адвокат семьи Самадова.

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