На Филиппинах прошел 6-й чемпионат Азии по спортивным видам зурхоны и борьбе пахлавони. В состязаниях приняли участие спортсмены из 27 стран – всего 15 команд. Известный таджикский борец Навруз Арабов, который занимается спортивными видами зурхоны более десяти лет, выступил в дисциплине «мили сангин» и занял третье место. Первым стал представитель Ирана, вторым – Ирака.

Навруз Арабов отправился на этот чемпионат вместе с братом – Джахонгиром Арабовым, который является также судьей международной категории. В дисциплине «сангири» Джахонгир выиграл бронзовую медаль. Первым стал представитель Ирана, вторым – Ирака.

Также Навруз Арабов принял участие в соревнованиях по борьбе пахлавони. В весовой категории +90 кг ему удалось завоевать серебряную медаль. Соперником Навруза в финале был представитель Ирана.

«Конечно, я рад, что нам с братом удалось завоевать медали, - сказал Навруз Арабов. – Было нелегко, конкуренция – высочайшая, но опыт помог подняться на пьедестал. В дальнейшем буду продолжать развиваться. В новом сезоне хочу в очередной раз показать себя на турнирах высокого уровня. Так, чемпионат Азии - 2018 пройдет в Южной Корее, а чемпионат мира – в Испании».

Зурхона – это комплексный классический вид спорта, распространенный в Иране с древних времен. В этом виде спорта 7 видов упражнений: командная разминка, быстрый круг, круг с прыжками, поднятие камня, натягивание кабады, игры с милем, борьба «пахлавони».

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