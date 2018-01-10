Кинотеатр «Навруз» приглашает всех 10 января в кино за полцены. Всего за 20 сомони вы сможете посмотреть фильм «Джуманджи: Зов джунглей».

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801

Смотрите 10 января на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз». Начало в 19.30

Страна: США

Жанр: фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный

Режиссер: Джейк Кэздан

Актеры: Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Бобби Каннавале, Мисси Пайл, Джек Блэк, Кевин Харт, Мэрибет Монро, Риз Дэрби, Алекс Вулф, Ник Джонас

Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж — в коротышку, модница и красавица Беттани — в профессора, а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой. Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.