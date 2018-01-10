Новый исполняющий обязанности председателя правления «Спитамен Банка» уже объявлен. В конце января будет назван новый глава «Банка Эсхата».

И.о. председателя ЗАО «Спитамен Банк» назначен 26-летний Навруз Самандарзода. Ранее главой банка был Ниёзмурод Саидмуродов. Смену председателя правления «Спитамен Банка» подтвердили в самом банке.

Закрытое акционерное общество «Спитамен Банк» начало свою деятельность в 2008 году в качестве микрокредитной депозитной организации (МДО) «Спитамен Капитал».

В 2014 году «Спитамен Капитал» получил лицензию Нацбанка на банковскую деятельность. Учредителем ЗАО «Спитамен Банк» является страховая компания «Спитамен Сугурта», основанная в 2009 году.

В «Банке Эсхата» «АП» сообщили, что глава банка Хуршед Носиров будет выполнять свои обязанности до конца января. После этого Носирова сменит другой человек.

В банке отметили, что это кадровая ротация в самом банке. Источник добавил, что смена руководства связана с требованием Совета наблюдателей банка.

Одним из акционеров банка является Европейский банк реконструкции и развития, ему принадлежит 11,8%.

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