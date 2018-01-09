АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 10 ЯНВАРЯ 2018

- В Душанбе прибывает делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. В столице состоятся сразу два заседания таджикско-узбекских межправительственных комиссий - по торгово-экономическому сотрудничеству, а также по делимитации и демаркации государственной границы. Как ожидается, в среду Арипова примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 10 ЯНВАРЯ

1920 – Основана Лига Наций - международная организация государств, которую в 1945 году заменила Организация Объединенных наций (ООН).

1935 – Образован Регарский (с 1978 года - Турсунзадевский) район.

1965 – Подписан акт о приеме в эксплуатацию крупнейшей в Средней Азии Душанбинской кондитерской фабрики.

2001 – Подписано соглашение между РТ и Кувейтским Фондом о предоставлении Таджикистану кредита в $16,25 млн. на строительство автодороги «Шкев-Зигар».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 10 ЯНВАРЯ

1910 – Родился ученый, доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент Академии Наук Таджикской ССР Сергей Акимович Захаров.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, местами туман, в отдельных горных районах снег. Ветер западный 4-9, м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 3-8 тепла, в горах 6-11 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 9-14 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 5-10 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 22-27 мороза, в районе Булункуля 36-38 мороза, днем 7-12 мороза, в районе Булункуля 15-17 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, местами туман, в отдельных горных районах снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 9-14 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, местами до 7-12 мороза, днем 0-5 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 4-9 м/c. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 3-5 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 мороза, днем 0-2 мороза.