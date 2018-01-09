В 2020 году город Бухара на юго-западе Узбекистана станет столицей исламской культуры. Такое решение принято на очередной конференции Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает портал Духовного управления мусульман (ДУМ) Узбекистана, на который ссылается ИА Фергана.

15:42 18 октябр, 2017

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Ежегодно ОИС определяет три города в качестве столиц исламской культуры по географическому принципу: в Азии, Африке и арабских странах. В 2020 году наряду с Бухарой центрами культурных мероприятий станут египетский Каир и малийский Бамако.

Статус столицы обязывает администрации указанных населенных пунктов провести в течение года ряд событий, демонстрирующих исламское наследие и современную роль городов в мусульманском мире. В одной из столиц состоится конференция министров культур стран ОИС.

В 2007 году подобного почетного «титула» удостаивался Ташкент.

Бухара – один из древнейших городов Центральной Азии, возраст превышает 2500 лет. Ее называют «Бухара-и-шариф» - «священная Бухара». Большая часть центра города представляет собой архитектурную зону, основную часть которой занимают бывшие медресе – религиозные учебные заведения. Как отмечает ДУМ, в мусульманском мире за Бухарой прочно закрепились эпитеты «Куббатул ислам» и «Гумбази ислам», что в переводе с арабского и фарси означает «Купол ислама».

Организация исламского сотрудничества была создана в 1972 году, в нее входят 57 государств. Несколько стран, включая Россию, имеют статус наблюдателя.