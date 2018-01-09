На видео Бахриддин Исамутдинов, директор «Центра развития туризма» танцует под «I Will Survive» Глории Гэйнор на берегу зимнего Сареза. Ролик был выложен на странице Исамутдинова в ФБ.

«О чем можно думать зимой на берегу высокогорного озера? Конечно, «I have survived!!!» (смотреть в полный экран и со звуком)», - подписал автор свой ролик. Видео танца на берегу Сареза просмотрели несколько тысяч человек.

«А я уж думал, что в воду полезешь», - написал пользователь Pavel Ismailov.

«Я отмороженный, но не на столько», - ответил Исамутдинов.

Он сообщил «АП», что видео было снято в середине декабря прошлого года, на берегу высокогорного озера Сарез. В это время погода здесь днём опускается ниже 10 градусов мороза, ночью еще холоднее.