Дадохон Олимов родился 11 января 1918 года в селе Себахша (ныне Пулодон) Канибадамского района в семье зажиточного крестьянина Олимбоя Касымова. Когда Дадохону исполнилось 6 лет, его отдали в старую школу, которая точь-в-точь походила на отраженную устодом С.Айни в книге «Старая школа».

В 1926 году в Канибадаме открылась школа нового образца, куда он перевелся. По его воспоминаниям: отец каждый день давал на питание по 5 копеек (монетка в то время называлась 1 мирри). Этого хватало на 2 шампура шашлыка и одну лепешку.

Здесь, чтобы повествование было полным, мы несколько отступим и расскажем об отце Дадохона – Олимбое Касымове (1893–1933). Олимбой рано остался сиротой (его отец Ходжи Касымбой умер в 1903 году во время возвращения из паломничества к Святой Мекке, а мать Хамробону умерла в 1910 году). Он вырос трудолюбивым и энергичным человеком, от отца унаследовал 5 гектаров абрикосового сада и еще столько же разбил на целинных землях, внедрив капельное орошение: под каждый саженец абрикоса ставил глиняный кувшин – хум - объемом 20 литров с отверстием в нижней части толщиной с иголку, вода по капелькам вытекала и увлажняла почву. По словам старожилов села, его сад был на загляденье, а обильный ежегодный урожай приносил достаточно солидную прибыль. Кроме сада, Олимбой владел различным скотом. Были верблюды (15 голов), которых он сдавал в аренду караванщикам и на обслуживание свадебных кортежей. Были и лошади, которые выставлялись на скачки и козлодрание (бузкаши). Также он имел рабочий скот (гови чуфти) для вспашки земель и дойных коров. Все это позволяло жить в достатке, заниматься благотворительностью (зимой он кормил бедняков села) и, таким образом, пользоваться уважением среди односельчан.

Когда началась кампания по коллективизации сельского хозяйства, он одним из первых организовал сельхозартель, куда вошел со всем своим хозяйством и имуществом. На полях выращивали бахчевые, овощи, рис, кукурузу, а урожай делили между членами сельхозартели. Как передовой и инициативный руководитель, он участвовал в первом слёте работников сельского хозяйства в г.Коканде, которому в то время подчинялся Канибадамский район.

Но радужное время длилось недолго; по мере укрепления большевистской власти негласно началась ликвидация имущих слоев местного населения. Появились суды-«тройки», которые могли без санкций и повесток задержать человека и отправить в кокандскую тюрьму. Эта участь постигла и Олимбоя. Подобных случаев в те времена было много. Имущая и средняя (просвещенная) часть населения устранялась как «кулаки», под видом сопротивляющихся колхозному движению. Их земли, сады, дома, скот и иное имущество конфисковывались и безвозмездно передавались рождающимся колхозам.

Всю семью Олимбоя: жену (с родителями), сыновей - Дадохона, Ашрафа, дочерей - Кумри, Эну, Мархамат (всего 8 человек), - этапировали в товарном вагоне на Северный Кавказ. Их, как и многих других, расселили в заброшенных хуторах, в неприспособленных для жизни жилищах. В результате из-за холода, голода, эпидемии брюшного тифа за первые два года умерли около 80-85% переселенцев.

Дадохон за два года ссылки потерял всех родных, кроме младшего брата Ашрафа. Их поместили в местный детдом. Дадохон всю оставшуюся жизнь вспоминал эти трагические для семьи времена.

В 1936 году ценой больших усилий братьям удалось вернуться в родной Канибадам, где их никто уже не ждал. Дадохон в 1936 году поступил в Канибадамское педагогическое училище, а по его окончании (в 1938 году) - в Ташкентский институт по подготовке учителей, который окончил в 1940 году с красным дипломом и был направлен в Октябрьский район (ныне Бохтарский) Курган-Тюбинской области. Работал преподавателем и одновременно завучем, пока не началась Великая Отечественная война (1941–1945 гг.). В 1942-м он был призван в ряды Красной армии. Воевал в составе артиллерийского расчета, дважды был контужен, из-за чего в 1944 году демобилизован. После возвращения с войны поступил на работу в Канибадамское педагогическое училище. В 1947 году поступил на заочное отделение географического факультета Сталинабадского пединститута, которое окончил с красным дипломом. С 1946 по 1949 год работал завучем средней школы №25 имени Кагановича, а с 1949 по 1951 г. - директором этой же школы.

Казалось, жизнь налаживается, но в конце 1951 года, из-за анонимки, где говорилось, что директором школы стал сын кулака, Дадохона сняли с работы. Это было для Олимова неожиданно, его негодованию не было предела. Он даже написал письмо на имя Сталина, но ответа не последовало. Дадохон перевелся в Канибадамское педагогическое училище и до конца жизни проработал учителем географии. В августе 1987 года его не стало.

Дадохону Олимову выпала нелегкая судьба. Но где бы он ни работал, в какие бы трудные ситуации ни попадал, он никогда не унывал и благодаря своему труду и упорству преодолевал любые препятствия. Это был всесторонне одаренный человек. Дадохон пользовался большим уважением, был народным дипломатом. Будучи еще студентом ташкентского вуза, он привлекал в вузы одаренных учеников, таких как Маннон Хомидов и Суннатулло Бобоходжаев, которых он привел в САГУ (Среднеазиатский государственный университет).

Впоследствии геолог Маннон Хомидов (1928–1962) в 28 лет защитил диссертацию кандидата наук, но в 34, накануне защиты докторской диссертации, умер от лучевой болезни, так как исследовал урановые месторождения и получил большие дозы радиации. Бобоходжаев Сунатулло (1929–2003) - также геолог, в 1956 году успешно защитил кандидатскую, а в 1973 году докторскую диссертацию, более 30 лет работал заведующим петрографическим отделением Института геологии Академии наук Республики Таджикистан.

Хотелось бы особо отметить, что Дадохон Олимов воспитал плеяду одаренных и талантливых учеников, впоследствии ставших ведущими специалистами Таджикистана в разных сферах деятельности, в том числе и в области науки, таких как: академики Тохиров Ф. (юриспруденция), Бердиева Т. (филология), Холиков Д. (химия); доктора наук Бобоходжаев С. (геология), Обидов У. (филология), Вохидов А. (медицина), Шодиев Э. (филология); кандидаты наук Махмудов Х. (физика), Махмудов С. (математика), Махмудов А. (биология), Абдуллоев М. (геология), Хомидов А. (геология), Хомидова С. (экономика), Зохидов Ш. (журналистика), писатель Али Бободжон и многие-многие другие. Председателей колхозов, сельсоветов, директоров школ не счесть.

За свою многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность Дадохон Олимов был награжден многочисленными почетными грамотами, был отличником народного образования СССР, а в 1982 году за заслуги в подготовке педагогических кадров постановлением Президиума Верховного Совета Таджикской ССР Олимову Дадохону присвоено высокое звание «Заслуженный учитель Таджикской ССР». Он также имел и награды как участник войны - орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу», юбилейные медали в честь Победы в ВОВ.

Решением Канибадамского райисполкома в сентябре 1996 года улице, на которой родился и жил Дадохон Олимов, в целях увековечения его памяти присвоено его имя.