Постановлением Президента Узбекистана от 29 декабря прошлого года предоставлены налоговые льготы иностранным высшим образовательным учреждениям, аккредитованным в Узбекистане, сообщает CA-News со ссылкой на "Норма".

Согласно документу, до 1 января 2023 года они освобождены от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды в рамках их образовательной деятельности в Узбекистане, ЕСП и НДФЛ в части фонда оплаты труда иностранных работников.

На сегодняшний день в Узбекистане функционируют 7 аккредитованных иностранных вузов: Международный Вестминстерский университет, Сингапурский институт развития менеджмента, Туринский политехнический университет, Университет Инха, Филиал Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, Филиал Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.Губкина и Филиал Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова.

