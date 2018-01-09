Делегации Таджикистана и Узбекистана во главе с премьер-министрами двух стран обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества и границы.

В Душанбе 10 января делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым примет участие в работе заседаний таджикско-узбекских Межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству, а также по делимитации и демаркации государственной границы.

Таджикскую делегацию на данных переговорах возглавит премьер-министр РТ Кохир Расулзода, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Источник также сообщил, что завтра же Арипова примет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Завтра также премьер-министр Узбекистана обсудит с таджикской стороной вопросы подготовки намеченного на начало весны первого официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

По мнению экспертов, назначение в конце ноября премьер-министров Таджикистана Кохира Расулзода и Узбекистана Абдулло Арипова главами правительственных комиссий по вопросам делимитации и демаркации границы двух государств свидетельствует о том, что Душанбе и Ташкент уделяют особое значение решению пограничных проблем.

Напомним, правительство Таджикистана образовало новый состав комиссии по разрешению приграничных вопросов с Узбекистаном в конце ноября, ее возглавил премьер-министр страны Кохир Расулзода.

В новый состав комиссии вошли 19 человек, в том числе вице-премьер Азим Иброхим, председатель госкомитета по землеустройству и геодезии Раджаббой Ахмадзода, министр юстиции Рустам Шохмурод, министр иностранных дел Сироджиддин Аслов.

Правительственные комиссии Таджикистана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации границы между двумя странами возобновят фактически прерванную пять лет назад работу.

Правительственные комиссии по вопросам делимитации и демаркации таджикско-узбекской границы были созданы еще в 2000 году. С момента образования таджикскую сторону в комиссии возглавлял секретарь Совета безопасности, узбекскую первый заместитель премьер-министра.

До 2002 года стороны определились с 84% линии границы, и в октябре того же года главы государств подписали договор о таджикско-узбекской госгранице. Обмен ратификационными грамотами по вступлению договора в силу состоялся в марте 2009 года в Ташкенте.

Спорные вопросы по оставшимся 16% линии границы планировалось разрешить на переговорах в феврале 2012 года. Одним из основных спорных участков границы является находящаяся на территории Таджикистана Фархадская плотина, построенная в 40-х годах прошлого века. Однако 5 лет назад трехдневное заседание сторон завершилось безрезультатно.

После прихода к власти в Узбекистане нового президента Шавката Мирзиеева стороны неоднократно заявляли о готовности возобновить переговоры.

По данным госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана, протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 км. Из общей протяженности, речная граница составляет 105 километров, сухопутная – 1227 км.

Согласовано, подписано и ратифицировано соглашение о делимитации и демаркации общей границы протяженностью около 1240 км.

«Спорными остаются примерно 93 км таджикско-узбекской границы, и этот спор будет решен в ближайшее время», - сказал летом этого года журналистам глава Госкомитета по землеустройству и геодезии Раджаббой Ахмадзода.