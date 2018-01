The only oil-production enterprise in southern Tajikistan under the threat of closure because of lack of finance for clearing oil fields, Muhammadjon Nematov, the head of the oil-producing enterprise in the Baljuvon district of the Khatlon province, told Asia-Plus in an interview.

