Единственное нефтедобывающее предприятие на юге страны скоро может прекратить свою деятельность.

О том, как некогда развивающаяся организация пришла в упадок, в интервью «АП» рассказал начальник нефтедобывающего участка ГУП «Таджикнефтегаз» в Бальджуванском районе Мухаммаджон Неъматов.

- Когда начало функционировать предприятие по добыче нефти и газа в Бальджуванском районе?

- Это предприятие было организовано 1973 году, и там работали от 800 до 1200 человек. 10-12 лет тому назад предприятие обеспечивало по линии газопровода город Куляб, а также ряд населённых пунктов Ховалингского и Бальджуванского районов природным газом. В настоящее время нефтеносные площадки сильно засорены и нуждаются в очистке. В итоге сильно снизилась добыча нефти - если раньше за сутки добывали 650-700 тонн нефти, то сейчас всего полторы тонны.

В первые годы функционирования предприятие поставляло также природный газ. Сейчас этого уже нет.

- Как это отразилось на рабочих местах?

- Три года назад число работников уменьшилось до 52, сейчас работают всего 33 человека. Здесь побывали зарубежные инвесторы из Индии, Пакистана, Ирана, Китая, США, Великобритании, нескольких арабских стран. Они подсчитали, что на восстановление и содержание одной буровой установки необходимо 170-200 миллионов американских долларов США, а таких установок у нас 8. Сказали, что это им невыгодно, и отказались от сотрудничества.

На их решение повлияли сложный горный рельеф, бездорожье, отсутствие инфраструктуры и прочие факторы.

- Какую поддержку вашему предприятию оказывают ГУП «Таджикнефтегаз» и правительство РТ?

- В нашем регионе мало таких предприятий. Оно нуждается не только в очистке площадок, но и в обновлении оборудования, это стоит немалых средств. Прежде чем расходовать, нужно провести анализ: стоит ли вкладывать средства и когда они окупятся?

- Как обстоят дела с налогами?

- Налоги мы отчисляем по объему производства продукции. Если производим за месяц 100 тонн нефти, тогда мы должны уплатить налоговой инспекции 36-38 тысяч сомони. На данный момент за месяц мы производим до 70 тонн нефти и выплачиваем 22 тысячи сомони налоговому органу Бальджуванского района.

- Кто покупает вашу нефть?

- Наша продукция отправляется в Куляб, на мини-завод по обработке нефти. Там из нашего сырья производят солярку и бензин, которые реализуются на месте, мазут покупает ДЭУ Куляба.

- Почему вашу нефть перестала получать компания «Хасан и Ко», которая платила в бюджет Бальджувана по 100 тыс. сомони в месяц?

- Частное предприятие «Хасан и Ко» покупало нашу нефть в самом Бальджуване лет 10-12 тому назад. Компания обрабатывала нефть здесь же и продавала солярку, бензин и мазут. Почти пять лет эта компания не работает с нашим предприятием. Причина – малый объем нашей продукции, которая не устраивает компанию, это им невыгодно. Объём работы предприятия «Хасан и Ко» - 10 тысяч тонн, для них нужно, чтобы каждые сутки мы производили по 350-400 тонн нефти. Когда эта компания сотрудничала с нами, мы действительно отвечали их требованиям.

Сейчас как видите, настали нелегкие времена…

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Практически вся промышленность Таджикистана полностью перешла на уголь. И отказываться от него власти не собираются. На сколько хватит нам наших запасов и какие еще топливо есть в недрах страны?

Asia-Plus

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