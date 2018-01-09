Воскресенье в крупнейшем городе Австралии оказалось самым жарким днем за последние 79 лет - температура воздуха достигла 47,3 градуса.

Жарче всего было в Пенрите, чуть западнее Сиднея. Власти предупреждают об опасности во всем районе Сиднея. Жителям запрещено разжигать костры и жарить на улице шашлыки.

Температура воздуха почти достигла рекорда 1939 года, тогда ртутный столбик термометра поднялся до отметки 47,8 градуса.

Телеканал Эй-би-си сообщил, что религиозная благотворительная организация Mission Australia помогала доставлять бездомных в больницы и приюты, чтобы те не находились на улице в такую жару.

В штате Новый Южный Уэльс около 7000 домов остались без электричества, частично из-за экстремальной жары, пишет Sydney Morning Herald.

В воскресенье в Сиднее проходил международный матч по крикету между Англией и Австралией. Градусник на стадионе показывал 57 градусов. Английские игроки уж точно не привыкли играть при такой жаре.

Никакая жара не могла остновить болельщиков на международном матче по крикету AllSport

Участники международного сиднейского теннисного турнира были вынуждены покинуть корт в 10 утра по местному времени, после того как температура воздуха поднялась до 43 градусов.

Французская теннисистка Кристина Младенович извинилась перед своими болельщиками за то, что отказалась продолжать матч с австралийской Эллен Перез.

"43 градуса, но на корте было около 50 с самого начала, - написала Младенович в "Твиттере". - Я извиняюсь перед болельщиками. Первый раз в жизни я прекратила игру".

Журналист Джейми Пандарам пишет в "Твиттере", что из-за жары не могли работать спортивные фотографы.

Разводить огонь в Сиднее и его округе запрещено, так как и без аномальный жары в это время года в Австралии часто начинаются лесные пожары. Несколько пожаров уже вспыхнули в штатах Виктория и Южная Австралия, где сгорели несколько домов.

В сентябре 2017 года власти предупредили австралийцев о возможности масштабных лесных пожарах этим летом, так как зимой дождей почти не было.

Эксперты заявляют, что на температуру воздуха и морской воды влияют изменения климата, и это приводит к более экстремальной погоде.

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