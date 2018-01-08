В Душанбе вышла книга «Мусульмане: подлинная история взлёта и падения», посвященная истории ислама и мусульман от рождения до наших дней. Автором книги является таджикский востоковед Давлатали Давлатзода, несколько лет посвятивший изучению культуры и религии в странах Арабского Востока.

По мнению автора, ислам в средние века, по сравнению с другими мировыми религиями, была более демократичной и способствовала развитию науки и культуры в странах исламского мира.

Особого расцвета наука и культура мусульман достигла в период правления Аббасидских халифов, часть которых были приверженцами мутазилитского течения ислама. Как пишет Давлатзода, именно последователи передовых течений этой новой религии поощряли плюрализм в науке средневекового ислама. Под их влиянием средневековые мусульманские халифы и султаны покровительствовали ученым.

За научные достижения мусульманские ученые получали в виде гонорара богатые вознаграждения. Это привело к бурному развитию науки и исследований в мусульманском мире, благодаря чему появились такие ученые как аль-Хорезми, аль-Бируни, Аверроэс, Авиценна, Рази, Хайям и другие выдающиеся учёные, которые заложили основу современных точных наук. Это происходило в то время, как в Европе за научные достижения учёных сжигали на костре.

По мнению автора, мусульманская цивилизация, процветавшая в течении VIII по XIII вв., на 500 лет опережали средневековую Европу в мировой науке. Однако нашествие Чингисхана в начале XIII века в Среднюю Азию положило конец бурному развитию мусульманской науки и культуры.

Автор, ссылаясь на персидские и арабские источники, рассказывает, что монгольское нашествие, нанося смертоносный удар по процессу развития исламской цивилизации, направила его в другое, высыхающее русло.

Цель создания книги не столько в описании самой истории, сколько в выявлении причин и факторов расцвета и упадка исламской цивилизации. Asia-Plus

Основной жертвой монгольской экспансии стали таджики – коренной, наиболее урбанизированный народ Средней Азии (Мовероуннахра и Хорасана), который внес огромный вклад в развитие науки и был авангардом всего научного мира в исламе. Именно в те годы впервые на территории современной Средней Азии, которую Рашидаддин назвал «страной Таджиков», появились первые мегаполисы как Мерв, Самарканд, Гургандж, а так же хорасанские города Герат и Нишапур.

Монголы на завоеванных территориях устроили геноцид местного населения. «Очи­щая» Среднюю Азию от оседлого населения и на корню уничтожая все достижения мусульманских народов, тем самым превратили многие цветущие города и сёла в руины. Эта политика завоевателей при­вела к изменению этнической и социально-эко­номи­ческой карты Средней Азии и одновременно определила дальнейшее многовековое нап­равление упадка исламской цивилизации.

После того, как монголы укрепились в странах, населенных преимущественно мусульманами, началось их активное внедрение их быта, обычаев и обрядов в их жизнь. По свидетельству средневековых историков, мусульманские правители и суды вместо норм шариата нередко использовали Яссы (свод законов) Чингисхана. По мнению автора, повсеместное применение монгольских обычаев, обрядов и законов наряду с уничтожением достижений мусульман в науке культуре и образовании стало одной из основных причин, приведших к упадку мусульманской цивилизации.

Автор утверждает, что цель создания данной книги заключается не столько в описании самой истории, сколько в выявлении причин и факторов расцвета и упадка исламской цивилизации. Книга богато иллюстрирована таблицами, картами и миниатюрами.

ОБ АВТОРЕ

Давлатали Давлатзода (Давлатов) Раджабалиевич

Родился 2 февраля 1947 года в кишлаке Джуибодом Ленинского района.

Окончил среднюю школу с "золотой медалью", арабское отделение факультета восточных языков Таджикского государственного университета (1968) по специальности "востоковед", экстерном.

Кандидат наук (1976).

С 1968 - переводчик в Сирии и Египте.

С 1974 - научный сотрудник АН ТаджССР, одновременно - аспирант Института Востоковедения АН СССР, преподаватель Таджикского сельхозинститута.

С 1989 - в аппарате ЦК КП Таджикистана.

С сентября 1991 - заместитель заведующего отделом международных связей Аппарата президента РТ.

В 1993-95 - пресс-секретарь президента РТ.

С 1995 - Госсоветник президента РТ по связям с общественными объединениями и межнациональным отношениям. Одновременно, с 20 февраля 1998 - начальник Управления по связям с общественностью, информации и культуры Исполнительного аппарата президента РТ.

Народный депутат Маджлиси Оли РТ (с 1995).

С февраля 2001 - руководитель фракции Народной демократической партии (НДПТ) в нижней палате парламента РТ.

С 2004 года - первый зампредседателя НДПТ.

В 2010-2015 гг. - депутат Маджлиси намояндагон МО РТ.

С января 2016 - заместитель председателя Совета ветеранов НДПТ

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