Движение автотранспорта по трассе Душанбе-Хорог приостановлено из-за камнепада, который произошел сегодня на территории района Шамсиддина Шохина (Шурабад).

В Министерстве транспорта РТ сообщили, что камнепад продолжается до сих пор, поэтому очистительные работы, которые были начаты на месте происшествия, приостановлены.

«Мы начали очищать дорогу, было очищено до 50 метров автодороги, однако с гор камни сыпались как град, поэтому очистка была времена приостановлена. Когда камнепад полностью прекратится, мы снова приступим к очистке», - сообщили в министерстве.

В пресс-центре Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана сообщили, что для устранения последствий стихии на месте работают представители комитета.

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