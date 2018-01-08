Благотворительный концерт с участием многих звезд таджикской эстрады, который прошел 6 января, собрал 21,5 тысяч сомони.

Эти средства будут направлены в помощь детям, страдающими онкологическими заболеваниями.

«Мы уже решили, что часть этих денег отдадим на лечение 16-летней Озоды Маноновой, у которой диагностировали злокачественную герминогенную опухоль малого таза», - сообщила «АП» глава продюсерского центра «Шоира», выступившего организатором концерта, Шоира Рахимджон.

Другая часть средств, по ее словам, будет передана либо еще одному мальчику Илёсу, либо девочке Лайло.

«Родные Илеса пока не предоставили документов о заболевании мальчика, без которых мы, к сожалению, не сможем передать деньги. Поэтому, возможно, часть средств мы передадим 8-летней Лайло, которая болеет туберкулёзом и сейчас находится в больнице. Ее отец предоставил все документы, и мы уже в день концерта передали для томографии Лайло деньги. Конечно, собранные на концерте средства - это небольшие деньги, но хоть какую-то помощь мы все-таки сможем оказать», - сказала Шоира Рахимджон.

Напомним, концерт был запланирован для сбора средств и оказания помощи пятилетнему Диёрбеку Аминджонову – сыну известной таджикской эстрадной певицы Дилнозы Каримовой. Однако мальчик скончался в индийской клинике 31 декабря.

После этого было решено направить собранные средства направить на помощь другим нуждающимся в лечении.

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