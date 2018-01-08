В Согде к 22 годам лишения свободы приговорен житель Истаравшана за жестокое убийство второй жены. Он нанес ей 19 ножевых ударов за то, что она отказалась с ним жить.

Как сообщил «АП» председательствующий на данном процессе судья облсуда Абдуджаббори Абдуфайёз, коллегия по уголовным делам Согдийского областного суда 5 января завершила рассмотрение судебного процесса в отношении 57-летнегот жителя джамоата Чорбог города Истаравшана Маджида Бердиева.

Судья отметил, что рассмотрев данное дело, суд признал виновным М. Бердиева в совершении преступления, предусмотренным статье 104 часть 2 пункт «Е» ( Убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Республики Таджикистан и приговорил к 22 годам лишения свободы.

Осужденный, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и вышедший на свободу 12 ноября 2015 года, пришел на работу к убитой, с коротой ранее сожительствовал, и нанес ей удары ножом: женщина скончалась на месте происшествия.

"Трагедия произошла 20 октября 2017 года на центральном рынке города Истаравшан, где его гражданская жена - 40-летняя местная жительница работала в ломбарде. У них есть дочь, 2010 года рождения. Когда Бердиев был в местах лишения свободы, они расстались. После освобождения он хотел продолжить с ней совместную жизнь, но она не захотела, сказав, что выйдет замуж за другого", - рассказал судья.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Срок наказания осужденный будет отбывать в колонии строгого режима