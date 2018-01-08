Компания Tcell объявляет о запуске акции «Авиабилет в Россию» с 8 января по 8 апреля 2018 года.

Если вы давно мечтаете отправиться в туристическую поездку в Россию, навестить родственников, или вам предстоит рабочая поездка – акция «Авиабилет в Россию» от Tcell – это ваш шанс получить бесплатный билет!

Приняв участие в розыгрыше, вы сможете посетить любой город России, куда есть прямые рейсы компании Somon Air. Откройте для себя Москву, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Краснодар, Иркутск, Сочи, Новосибирск или Оренбург!

Для того, чтобы стать участником акции, нужно всего лишь приобрести «Пакет 5 минут в Россию», стоимостью 6 сомони (с учетом всех налогов). После активации пакета, абоненту в SMS уведомлении будет отправлено оповещение об участии в акции и присвоен индивидуальный 8-мизначный ID – номер. Каждый ID будет участвовать в розыгрыше билетов, который будет проходить ежедневно в главном офисе компании – Tcell Plaza в Душанбе и транслироваться в прямом эфире радиостанции Ватан с 8:40 до 9:10. Победители розыгрыша будут уведомлены о выигрыше сразу, в том числе и звонком из прямого эфира радио «Ватан».

Напоминаем, что один ID – номер может участвовать в розыгрыше билетов только один раз, на следующий день после отправки SMS. Вы можете приобретать пакеты каждый день и принимать участие в акции ежедневно (ID номера, полученные в пятницу, субботу и воскресенье будут разыгрываться в Понедельник).

В дни розыгрыша, с 8 января по 8 апреля, Tcell приглашает всех абонентов в офис, чтобы любой желающий мог лично проследить за ходом розыгрыша и убедиться в его прозрачности. Гости смогут практически сами провести розыгрыш: вращать лототрон, называть выпавшие номера и объявлять победителей в прямом эфире радио «Ватан».

О ходе акции «Авиабилет в Россию», мы будем рассказывать на нашем сайте и официальных страницах компании в социальных сетях.

Спешите принять участие в розыгрыше и выиграть свой заветный билет!

Дополнительная информация:

Для активации «Пакет 5 минут в Россию» наберите код *880*1#.

Для проверки остатка минут наберите *880#.

Для деактивации «Пакет 5 минут в Россию» наберите код *880*2#.

Подробности и правила участия в акции можно узнать на официальном сайте компании https://www.tcell.tj/ или страницах компании в социальных сетях.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.