В преддверии старта нового футбольного сезона Футбольная лига Таджикистана запустила свой официальный сайт в интернете, который доступен по следующим адресам: www.tfl.tj или www.flt.tj.

ФЛТ занимается проведением высшей лиги чемпионата Таджикистана, первенств среди команд первой лиги и турнира дублеров, а также Суперкубка, Кубка страны и Кубка ФФТ, cообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

На сайте Лиги доступен матч-центр игр, новости лиги и клубов, фото- и видеогалерея, статистика и другая полезная информация.

Планируется, что веб-ресурс ФЛТ будет транслировать матчи, которые будут проходить под эгидой Лиги, в режиме лайв.

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