В Узбекистане внесены существенные изменения в порядок организации совершения Хаджа (паломничества) и Умры (малого паломничества) в Мекку. С нынешнего года в список желающих отправиться в Хадж будут включены только те, кто ранее не совершал паломничества. А совершать Умру можно не чаще раза в 2 года при условии, что желающий в течение 5 последних лет не совершал Хадж. Соответствующие дополнения кабинет министров Узбекистана внес в Положение о порядке организации и проведения мероприятий «Хадж» и «Умра», пишет ИА «Фергана».

Как говорится в документе, нововведения вносятся в целях обеспечения справедливости и усовершенствования правил отбора кандидатов. Для постановки (включения) в очередь желающих совершить Хадж, кандидат должен также соответствовать и другим требованиям: быть готовым морально и иметь материальные возможности для совершения Хаджа; иметь достаточные религиозные знания для совершения обрядов; иметь положительную репутацию в махалле (квартальной общине); участвовать в социальной адаптации граждан и в благотворительных мероприятиях махалли.

Для имам-хатибов, отличившихся в деле оздоровления социальной среды и реабилитации граждан в махаллях, предусмотрен льготный порядок включения в список очередников на совершение Хаджа.

Согласно новым правилам, мероприятия по отбору кандидатов для совершения Хаджа должны быть организованы не менее чем за 5 месяцев до начала сезона паломничества. Для отбора кандидатов хокимами (главами) районов и городов будут созданы рабочие группы, в состав которых войдут главный имам района, местный (махаллинский) имам, председатель махалли, советник по духовно-просветительским и воспитательным вопросам и другие. Документ предписывает обеспечить прохождение полного медосмотра будущих паломников.

Напомним, что в начале декабря минувшего года Духовное управление мусульман Узбекистана приняло новую фетву (решение), в которой также содержится требование наличия финансовой состоятельности и положительной репутации для кандидатов на совершение Хаджа.

В 2017 году квота на совершение Хаджа в Саудовскую Аравию для граждан Узбекистана была увеличена по сравнению с 2016 годом и составила 7,2 тысячи человек.