Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 10-11 января с рабочим визитом прибывает в Душанбе, об этом «АП» сообщил информированный источник в правительстве Таджикистана.

В ходе визита премьер-министра Узбекистана в Душанбе ожидаются его встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром республики Кохиром Расулзода.

В ходе встреч и переговоров премьер-министра соседнего государства с официальными лицами Таджикистана будут обсуждены вопросы подготовки официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Душанбе, который ожидается в начале весны.

Кроме того в ходе визита Арипова в Душанбе будут обсуждены вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном, ускорения демаркации и делимитации спорных участков государственной границы двух государств.

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