Инцидент произошел накануне 4 января на 41-м км МКАД. Находившийся за рулем 26-летний полицейский-водитель за рулем Mazda 3 задавил перебегавшего дорого 20-летнего гражданина Таджикистана.

Молодой человек решил пересечь МКАД в неположенном месте и попал под колеса автомобиля. От полученных травм мужчина скончался, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.



За рулем иномарки находился полицейский межмуниципального отдела МВД «Троицкий». Сотрудник в этот момент не находился при исполнении обязанностей.



Экспертиза показала, что полицейский был трезв. Установлено, что правила нарушил именно пешеход. По факту ДТП проводится проверка, отмечает издание.

Как сообщили «АП» наши соотечественники в Москве, погибшим оказался уроженец Турсунзаде Искандар Юлдашев, 1997 года рождения. Сейчас мигранты, находящиеся в Москве, собирают средства, чтобы отправить тело погибшего на родину.

«Если мы не сможем отправить его домой для захоронения, он будет здесь кремирован», - сообщили «АП» знакомые погибшего.