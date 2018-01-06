Туркменские власти запретили женщинам водить автомобили. Еще в декабре минувшего года работники автоинспекции стали предупреждать дам, что за нарушение данного запрета им будет выписан штраф, передает портал «Альтернативные новости Туркменистана» (АНТ). А в январе источники АНТ в Ашхабаде сообщили, что теперь работники дорожной полиции изымают у женщин-водителей права, машины же отправляют на штрафную стоянку.
«Поначалу я восприняла эту информацию, как шутку, но потом столкнулась с этим лично. Сейчас женщины боятся садиться за руль, поэтому многих до работы и обратно подвозят мужья», — сообщила жительница Ашхабада изданию.
По словам другого источника, в госучреждениях у сотрудниц, приезжающих на работу на личных автомобилях, берут расписку о том, что они обязуются не садиться за руль.
Один из собеседников издания, близкий к службе дорожной инспекции, сказал, что 5 декабря ушедшего года министр внутренних дел Исгендер Муликов представил главе государства информацию, что, по статистике, большая часть ДТП в стране происходит по вине женщин-водителей или с их участием. Президент поручил министру «исправить ситуацию».
Несколькими днями ранее появились сообщения о том, что в Туркменистане запретили автомобили темных расцветок. В Ашхабаде с улиц исчезли машины черного цвета и других темных тонов.
Машины «неправильных» цветов отгоняют на штрафстоянки дорожной полиции, а владельцев заставляют перекрашивать их. При этом сотрудники полиции не объясняют, на основе каких нормативных актов введено это требование. Запрет на темные автомашины уже привел к тому, что услуги по перекраске автомобилей в автосервисах страны выросли вдвое — с $500 до $1000.
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санта клаус7
Всё правильно! Женщина должна сидеть дома в парандже, а не мотаться чёрте где по Туркмении, как верблюд. И на лисапеде надо запретить им ездить, и не только чёрного цвета!
Наимудрейший гарбунгулы со своим визирем исгендером, как всегда, жЖот не подецки! Ждём новостей ещё из Зазеркалья. Кстати, слышал, что могут зиру в плове запретить и заменить её на нитрит натрия.
Alijon10
Спасибо за такие новости, особенно понравилось новость про черный цвет авто. Это успакаевает что есть места и похуже