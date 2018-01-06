Памирские джурабы - это удлиненные носки, чем-то напоминающие современные гольфы, ручной вязки с плотно связанной пяткой, которые обычно носят в самые суровые холода. Ниёзбегим Гуломшоева – одна из многочисленных мастериц Бадахшана, которая занимается вязанием джурабов с детства. Она рассказала об особенностях вязания этого типа носков.

Вязание джурабов - древнее ремесло, которое передается по наследству и очень ценится. Такой вид вязания является традиционным у народов горных районов Центральной Азии (Туркменистан, Таджикистан, Афганистан), Кавказа, Пакистана и Ирана. Это ремесло также встречается в балканских странах: Албании, Боснии, Болгарии, Греции, Македонии, Сербии и Турции.

Трудно сказать, где зародилось это ремесло. Самое древнее из известных упоминаний о джурабах с поддерживающей стопу конструкцией и замысловатым узором датируется XII веком. Они впервые были обнаружены в Египте. На сегодняшний день самым распространенным мнением о месте происхождении джурабов является то, что их родина – Индия. Хотя достоверно известно, что слово «джурабы» заимствовано из персидского языка.

В Таджикистане джурабы преимущественно вяжут в одном регионе – Горном Бадахшане. Климатические особенности и постоянные холода сделали это ремесло там особенно популярным.

На Памире жили и живут замечательные женщины, которые продолжают древние традиции своих предков. Издревле секреты мастерства передавались из поколения в поколение, и каждая новая мастерица добавляла собственную бесценную крупицу опыта в копилку общей мудрости. За многие десятилетия искусство вязания джурабов стало совершенным, появились новые модели и орнаменты, но все равно мастерицы сохраняют в своих работах древние узоры.

Ниёзбегим Гуломшоева живет в Душанбе более 20 лет, но родом она из кишлака Нисур Рушанского района Бадахшана, где, по ее словам, вяжут самые красивые джурабы.

- Я начала вязать с 7 класса, меня этому научили мама и бабушка. Вообще, на Памире принято, чтобы каждая девушка умела вязать, - рассказывает Ниёзбегим, - Бабушка говорила, что надо обязательно уметь вязать джурабы, потому что они могут помочь выжить. Я раньше не задумывалась над ее словами, но в годы гражданской войны, когда мы приехали в 1995 году в Душанбе, и остались здесь без средств к существованию, именно джурабы спасли мою семью от голода. Из-за боязни выйти на улицу, я в то время так много вязала: у нас комната до потолка была забита джурабами. Мы их продавали и покупали все необходимое…

По словам Ниёзбегим, первыми ее покупателями стали иностранцы, которые работали в международных организациях. Они оценили работу женщины, которая вяжет экологически чистые изделия, причем, занимается ручным трудом.

- Отличие джурабов от носков заключается не только в технике вязания, но и в свойствах. Джурабы носятся дольше, гораздо меньше протираются, обладают ярко выраженным согревающим эффектом. Для того, чтобы связать джурабы, обязательно нужна баранья или козлиная шерсть, - рассказывает мастерица. - Для их вязания используется очень толстая, достаточно грубая пряжа из бараньей шерсти, которая в дальнейшем обрабатывается особым способом, и только после этого красится. Раньше мы сами изготавливали такую пряжу, а теперь заказываем. Настоящие джурабы должны быть очень теплыми и плотными.

По словам Ниёзбегим, на Памире женщины готовили приданое дочерям, и его солидная часть состояла из джурабов, которыми нужно было одаривать многочисленных членов семьи жениха. Мастерицы подходили к этому процессу с творческой позиции – вязали носки с яркими узорами из окрашенной натуральными красителями овечьей шерсти. У каждой рукодельницы этот орнамент отличался сочетаниями цветов, расположением и формой узоров.

Оказывается, в вязании джурабов есть свои секреты. Во-первых, для джурабов не годится шерсть тонкорунных пород овец, только грубошерстных, именно тех, которых до сих пор в основном содержат в горных селениях. Во-вторых, нужно спрясть плотные тонкие нитки и туго скрутить их в одну, более толстую, чтобы получилась крепкая нитка, которую сложно разорвать руками. Третья хитрость – само вязание. Оно тоже довольно плотное, с переплетением множества ниток разных цветов.

Но в джурабах главное зависит от мастерства и терпения мастерицы.

Тот, кто живет на Памире, с легкостью различает рушанские и шугнанские джурабы, изделия связанные в Ишкашиме или в Рошткале.

Но самые красивые, по мнению экспертов, это бартангские джурабы – у них сочные цвета и красивые орнаменты. Различаются джурабы и по тому, для кого они вяжутся. Для детей и женщин выбирают яркие цвета, нарядные орнаменты с использованием множества оттенков. Для мужчин используют темные, сдержанные тона, делая упор на качество и удобство изделия.

- Некоторые мастерицы предпочитают некрупный, яркий, геометрический орнамент, другие больше используют цвета, например, красный оттенок, - рассказывает наша героиня, - Памирские девушки носят джурабы преимущественно с красным цветом, а мужчины предпочитают с белым.

Что касается орнаментов, то Ниёзбегим говорит, что они тоже бывают разными. Например, можно в своих работах использовать арийский орнамент – свастику, обозначающий четыре стихии: огонь, воду, землю и воздух. А можно и лалик – кукольный глаз. Мастерица вспоминает, что даже связала носки с орнаментом американского флага, иностранцы их сразу скупили.

Сначала вяжут кайму, ободок, потом сихом (сих - крючок на рушанском диалекте) набирают петли основания джураба, на последнем месте – пятка и носок.

Ниёзбегим признается, что даже в сувенирных лавках узнает свои работы. Мы удивляемся: ведь вязать могут почти все памирские женщины, как же вы можете узнать свои джурабы?

Женщина загадочно улыбается:

- Ни одна работа не может быть точной копией другой. Конечно, у нас есть тетрадки, в которых мы собираем и копируем различные понравившиеся узоры, но каждая мастерица обязательно, да и добавит в свою работу что-то свое.

Она признается, что за столько лет работы знает узоры наизусть, поэтому и в тетрадку не заглядывает. Кстати, пару джурабов мастерицы могут связать за два дня. Цена среднего размера джурабов стоит порядка 60-80 сомони. Но если это специальный заказ, то можно их связать из чистейшей шерсти без примесей - подороже. Зато это будут настоящие лечебные джурабы. И еще одно: вязание джурабов тоже хорошая терапия, которая успокаивает нервы.

Джурабы – отличный подарок близким людям в зимнее время года. Ведь ноги в тепле – здоровье в доме!