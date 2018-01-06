Кто имеет право составить протокол об административном правонарушении и как этот документ должен составляться? Имеют ли право уполномоченные органы требовать с вас штраф, не составив протокол и не вручив вам его копию? На эти вопросы отвечают юристы компании «Химоя».
Право составить протокол об административном правонарушении в пределах своих полномочий имеет целый ряд органов. Они все указаны в главе 10 Процессуального кодекса об административных правонарушениях.
Что касается самого протокола и его содержания, то согласно статье 78 данного кодекса "о совершении административного правонарушения уполномоченным должностным лицом в соответствии с требованиями настоящего Кодекса составляется протокол об административном правонарушении"; согласно статье 79 ПКоАП РТ:
1. В протоколе об административном правонарушении указываются: дата и
место его составления; должность, фамилия, имя, отчество лица,
составившего протокол; сведения о лице, совершившем административное
правонарушение; место, время совершения, событие и существо
административного правонарушения; статья Кодекса Республики Таджикистан
об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность
за данное административное правонарушение; фамилии, имена и отчества,
адреса свидетелей и потерпевших (если они имеются); объяснения
физических, должностных лиц или законного представителя юридического
лица, в отношении которых возбуждено дело, их пожелания в отношении
участия защитника или отказ от его участия (в делах, где участие
защитника необязательно); иные сведения, необходимые для разрешения дела.
2. При составлении протокола об административном правонарушении
физическому, должностному лицам или представителю юридического лица, в
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а
также защитнику, иным участникам рассмотрения дела разъясняются их права
и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись
в протоколе.
3. Физическому, должностному лицам или представителю юридического лица,
в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении,
должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об
административном правонарушении и материалами, прилагаемыми к нему.
Указанные лица вправе представить, при участии защитника, объяснения и
выразить свое мнение по содержанию протокола, которые прилагаются к
протоколу.
4. Протокол об административном правонарушении подписывается должностным
лицом, его составившим, а также физическим, должностным лицами или
представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об
административном правонарушении, защитником, свидетелями и потерпевшими
(если они имеются). В случае отказа указанных лиц от подписания
протокола об этом должностным лицом, представившим протокол для
ознакомления, делается соответствующая запись.
5. Физическому, должностному лицам или представителю юридического лица,
в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении,
а также потерпевшему под расписку вручается копия протокола об
административном правонарушении.
Таким образом, уполномоченный государственный орган в пределах своих
полномочий обязан составить протокол об административном правонарушении
и копию под роспись вручить лицу, в отношении которого составлен
протокол. Если протокол вообще не был составлен, вы не обязаны платить
никаких штрафов, но если был составлен, потребуйте дать вам копию данного
протокола и можете обжаловать действия данных лиц в вышестоящей
инстанции, прокуратуре или в суде.
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