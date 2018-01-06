Законодательством Узбекистана скорректирован предусмотренный Семейным кодексом механизм разводов. Закон вступил в силу сегодня, 5 января, пишет Сa-news.

Теперь суд и органы ЗАГС должны письменно уведомить примирительную комиссию, чтобы та приняла соответствующие меры.

Уведомление направляется в сход граждан по месту совместного жительства супругов, а если они живут раздельно – по месту жительства каждого из них, сообщает "Норма".

Суд, отлагая разбирательство, вправе назначить супругам срок в пределах 6-ти месяцев для примирения.Регистрация расторжения брака в органах ЗАГС производится по истечении 3-х месяцев со дня подачи заявления, т.е. это предельный срок для примирения супругов в данном порядке.