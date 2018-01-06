АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 8 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 8 ЯНВАРЯ

2008 – В роддоме № 3 Душанбе в результате отключения электроэнергии погибла новорожденная девочка.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 8 ЯНВАРЯ

1915 – Родился актер театра и кино, Народный артист СССР Асли Бурханов - первый таджик, исполнивший роль В.И.Ленина.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 5-10 тепла, в горах 7-12 мороза, днем -2+3..

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью -4+1, днем 6-11 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 мороза, днем -4+1, по ВГБАО ночью 24-29 мороза, в районе Булункуля 38-40 мороза, днем 11-16 мороза, в районе Булункуля 18-20 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 11-16 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, местами до 6-11 мороза, днем 0-5 тепла, местами до 0-5 мороза.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/c. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 5-7 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 мороза, днем 0-2 мороза.