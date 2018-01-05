Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов сегодня, 5 января, принял Чрезвычайных и Полномочных Послов Кыргызской Республики – Данияра Сыдыкова, Республики Таджикистан – Содика Имоми, Туркменистана – Шири Шириева, Временного поверенного в делах Республики Казахстан – Мурсал-Наби Туякбаева.

Как сообщает департамент информации МИД Узбекистана, глава узбекского МИД ознакомил глав диппредставительств центральноазиатских государств с предложениями по реализации инициатив о развитии многопланового сотрудничества стран региона, выдвинутых Шавкатом Мирзиёевым с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года в Нью-Йорке и международной конференции в ноябре в Самарканде.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам региональной повестки дня.

Напомним, выступая на международной конференции в Самарканде, лидер Узбекистана отметил, что народы региона связаны друг с другом тысячелетними узами братства и добрососедства.

«Нас объединяют общие история, религия, культура и традиции», - заявил тогда Мирзиёев .

По его мнении, находясь в «сердце» Евразии, регион является мостом, соединяющим Европу и Ближний Восток, Южную и Восточную Азию, граничит с такими крупнейшими государствами, как Россия и Китай.

Регион богат природными ресурсами, здесь накоплен уникальный культурно-цивилизационный потенциал, оказавший определяющее влияние на развитие многих стран и целых регионов.

В то же время в Центральной Азии пересекаются интересы мировых держав, регион примыкает к очагам нестабильности и конфликтов, испытывая на себе влияние всех негативных процессов, происходящих в ближнем и дальнем зарубежье.

«Закономерен вопрос: как будет развиваться ситуация в регионе? По сценарию конфликтов и противостояний или по пути сотрудничества и прогресса? Будущее нашего региона с общей численностью населения более 70 миллионов человек формируется каждым государством Центральной Азии. По нашему твердому убеждению, прочным фундаментом и гарантом его устойчивого развития и процветания являются готовность и искреннее стремление к сотрудничеству, а также ответственность всех центральноазиатских стран за общее будущее. Узбекистан является сторонником скорейшего разрешения имеющихся разногласий и укрепления взаимного доверия», - заявил тогда президент Узбекистана в своем выступлении в Самарканде.

Шавкат Мирзиёев 19 сентября 2017 года выступил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Тогда с трибуны ООН он заявил, что главным приоритетом своей внешней политики Узбекистан сегодня определяет регион Центральной Азии.

Он тогда заявил, что Узбекистан решительно настроен на диалог, конструктивное взаимодействие и укрепление добрососедства.

«Мы готовы к разумным компромиссам со странами Центральной Азии по всем без исключения вопросам. Благодаря совместным усилиям, в регионе в последние месяцы значительно повысился уровень политического доверия. Удалось найти принципиально важные решения по многим вопросам», - отметил тогда Мирзиёев.