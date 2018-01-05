Федеральное бюро расследований (ФБР) США инициировало новое расследование в отношении бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии на последних выборах Хиллари Клинтон из-за подозрительной деятельности её благотворительного фонда. Об этом накануне, 4 января, пишет американское издание The Hill со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщает ИА REGNUM.

Сообщается, что ФБР ведет расследование в отношении Clinton Foundation на предмет того, нарушала ли эта организация американское законодательство в тот период, когда Хиллари Клинтон занимала пост государственного секретаря США.

Следователи пытаются установить, получали ли «доноры» благотворительного фонда помощь со стороны государства после того, как вносили крупные пожертвования. Кроме того, проверяется, соблюдал ли Clinton Foundation американское налоговое законодательство.

Представители Clinton Foundation и самой Хиллари Клинтон пока никак не прокомментировали эту информацию.

Стоит отметить, что это не первое подобное расследование. Ранее ФБР уже пыталось установить, использовался ли благотворительный фонд Clinton Foundation по схеме «деньги в обмен на услуги» и имела ли к этому отношение Хиллари Клинтон, когда занимала пост главы американского внешнеполитического ведомства. Однако, как и многие другие расследования в отношении Клинтон, оно закончилось ничем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тот период, когда Клинтон была государственным секретарем, она использовала личный почтовый сервер для служебной переписки, что категорически запрещено американскими регламентами государственной службы. Кроме того, оказалось, что её помощница Хума Абедин отправляла служебные письма с незащищённого домашнего компьютера.

Ещё в 2015—2016 годах ФБР проводило расследование по этому делу на предмет возможной утечки секретной информации. Было установлено, что около 100 писем, которые были отправлены через личный почтовый сервере Клинтон, содержали секретную информацию. Кроме того, Клинтон удалила около 30 тыс. служебных писем, вопреки существующему регламенту. Экс-госсекретарь ссылалась, что эти письма якобы имели частный характер. В итоге ФБР почему-то не нашло в действиях Клинтон состава преступления.

В разгар предвыборной президентской кампании в США в середине 2016 года ФБР вновь попыталось расследовать дело о письмах Клинтон, но оно снова закончилось ничем. Хотя Клинтон и считает, что новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против неё сильно подорвала её рейтинги в ходе президентской кампании.