Сколько душанбинцы платят за электроэнергию в месяц мы узнали, проведя опрос на столичных улицах.

На днях аналитики Всемирного банка вновь обратили внимание правительства Таджикистана на низкую стоимость электроэнергии в стране: из-за этого госхолдинг «Барки точик» испытывает финансовые затруднения. По оценкам аналитиков банка, средний тариф составляет 45 процентов от уровня возмещения затрат холдинга.

Всемирный банк, начиная с 2012 года рекомендует правительству Таджикистану постепенно поднимать тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей и довести их до 3,5 центов за киловатт час. Уже сегодня население республики платит за каждый киловатт почти 2 цента ( 16,85 дирамов). Очередное повышение может не заставить себя долго ждать.

А сколько у вас выходит в месяц за потребление электроэнергии?