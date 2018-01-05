7 января 2018 года Казахстан и Таджикистан будут праздновать 25-летнюю годовщину установления дипломатических отношений. За четверть века оба государства сумели не только выстроить взаимовыгодное политическое, экономическое и гуманитарное сотрудничество, но и создать партнерство на взаимном доверии.

О том, как строились отношения между нашими странами и какие они сейчас, – в нашем материале.

«Казахстан и Таджикистан связывают традиционные дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Между нашими странами отсутствуют разногласия как в политической, так и в экономической сфере. Таджикистан для нас братская страна, поэтому мы заинтересованы в ее стабильном развитии. В нынешней непростой ситуации в мировой экономике у нас есть точки роста для совместного сотрудничества», - заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время своего визита в Таджикистан в 2015 году.

Тогда это заявление прозвучало в момент подписания исторического документа - Договора о стратегическом партнерстве между нашими странами, под которым свои подписи поставили Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Наряду с Россией (2004 год) и Китаем (2013 год) Казахстан стал третьим стратегическим партнером для Таджикистана.

«Перевод отношений Душанбе и Астаны в формате стратегического партнерства в практическую плоскость во многом зависит от решения актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Это, в первую очередь, вопросы регулирования таджикской трудовой миграции. Это и вопрос о совершенствовании деятельности двустороннего Фонда прямых инвестиций. Это, наконец, вопрос об укреплении правовой основы сотрудничества в сфере высшего образования, включая тему о ежегодных квотах для молодежи наших стран», - отметил тогда Эмомали Рахмон.

Политика, экономика, образование, культура – во время официального визита Нурсултана Назарбаева в Таджикистан лидеры стран успели поговорить обо всем, но в приоритете оказалось все-таки торгово-экономическое сотрудничество. Наши страны успешно торгуют между собой зерном, мукой, хлопком, алюминием и нефтепродуктами. Например, Казахстан является одним из главных торговых партнеров Таджикистана: Душанбе импортирует из этой страны муку, пшеницу, сжиженный газ, растительное масло и другую продукцию, а экспортирует сельскохозяйственную продукцию. И, например, в этом году специалисты отметили активный рост товарооборота Таджикистана с Казахстаном, который в январе - октябре 2017 года вырос почти на 30%. Объем таджикско-казахского товарооборота за 10 месяцев этого года достиг $673 млн.

Для сравнения: с Китаем товарооборот за 10 месяцев сократился почти на 40% и составил $471 млн, с Россией - $765 млн.

Сложные 90-е годы

Дипломатические отношения между Казахстаном и Таджикистаном были установлены 7 января 1993 года. Тогда по итогам визита в Казахстан Эмомали Рахмона был подписан основополагающий документ - Договор об основах отношений между Казахстаном и Таджикистаном.

Дипломатическое представительство Республики Таджикистан открыто в Казахстане в июне 1993 года; дипломатическое представительство Республики Казахстан, которому с января 2001 года придан статус Посольства, начало функционировать в Душанбе в качестве самостоятельной миссии в апреле 1998 года.

Таким образом, начало сотрудничества независимого Казахстана и Таджикистана пришлось на нелегкое время: распад СССР превратил экономики бывших союзных республик в руины, в Таджикистане вспыхнула гражданская война.

Несмотря на то, что в сложные 90-е годы Казахстану приходилось решать ряд сложнейших задач на своей земле, эта страна не оставила без внимания Таджикистан, попавший в еще более сложное положение. Например, когда в сентябре 1993 года в Москве было подписано соглашение о Коллективных миротворческих силах (КМС), Казахстан наряду с Узбекистаном обеспечил 30% финансирования работы этого важного подразделения. Судите сами: КМС начали функционировать в Таджикистане уже 1 октября 1993 года, и их функции заключались в охране Нурекской ГЭС, аэропорта в Душанбе, патрулировании Душанбе, Куляба и Курган-Тюбе и сопровождении колонн, а также в охране сложных участков таджикско-афганской границы совместно с российскими и таджикскими пограничниками.

Еще раньше - в январе 1993 года - Казахстан принял решение о формировании сводного казахстанского батальона из числа военнослужащих Пограничной службы КНБ, Минобороны и внутренних войск МВД РК, который на протяжении восьми лет выполнял свой воинский долг перед Родиной и Таджикистаном. С июня 1993 по февраль 2001 года более десяти тысяч воинов-казахстанцев стояли на защите границы Таджикистана. В апреле 1995 года в Пшихарвском ущелье Дарваза казахстанская седьмая сводная рота попала в западню, устроенную таджикскими оппозиционными силами. В результате пятичасового боя пограничники потеряли 17 человек, десятки получили ранения. Это были самые крупные потери за всю историю независимого Казахстана.

В декабре 2007 года в Душанбе в парке Дружбы народов был открыт Монумент казахстанским воинам, погибшим при несении службы на таджикско-афганской границе в годы гражданской войны в Таджикистане.

Свой вклад в укрепление мира на таджикской земле Казахстан внес и став одним из гарантов выполнения Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. Кстати, четвертый раунд межтаджикских переговоров по национальному примирению проходил в 1995 году в Алматы.

«У Таджикистана были трудные времена, и мы всегда были вместе с таджикским народом. Мы оказывали посильную помощь - и гуманитарную, и военно-техническую, - заявил Нурсултан Назарбаев во время своего визита в Таджикистан в 2015 году. - Мы желаем своему стратегическому партнеру – Таджикистану мира и согласия, так как мир на таджикской земле важен и для нас; мы готовы поддержать развитие национальной экономики Таджикистана».

Кстати, Казахстан является и одной из главных стран, которые направляют в Таджикистан гуманитарные грузы. Например, только в этом году Таджикистан получил более двадцати вагонов с гуманитарной помощью из Казахстана, общая стоимость груза составила почти один миллион долларов. Кроме того, согласно постановлению Правительства Казахстана в рамках оказания гуманитарной помощи Таджикистану были выделены средства на приобретение одной тысячи тонн мазута.

В 2015 году Казахстан оказал Таджикистану помощь в размере $4,7 млн, это 9,5% от всего объема гуманитарной помощи, полученной в позапрошлом году. В 2016 году Таджикистан получил из Казахстана помощь в виде продуктов питания на общую сумму $873 тысячи.

Таджикские культурные центры в Казахстане

Впрочем, не только развитие таджикской экономики поддерживает Казахстан. Например, в годы гражданского противостояния многие граждане Таджикистана нашли приют на земле этой страны. И сегодня в Казахстане проживает относительно большая диаспора таджиков; наиболее крупным регионом компактного проживания таджикской диаспоры является Южно-Казахстанская область, где численность этнических таджиков только в Мактааральском районе превышает 30 тысяч человек.

В республике действуют таджикские культурные центры «Диаспора таджикистанцев в Казахстане», «Пяндж», «Ынтымак», «Джамбул», «Шарак» и общество таджиков «Сомониён-север».

В конце ноября этого года в Доме Дружбы города Кокшетау состоялось открытие Таджикского национально-культурного центра «Санги Кабуд». Центр создан в целях укрепления и сохранения дружбы народов, межнационального согласия и стабильности в обществе, удовлетворения духовных и культурных потребностей граждан.

Огромную роль в проведении согласованной и эффективной государственной политики по укреплению межнационального согласия проводит Ассамблея народа Казахстана, объединяющая наиболее авторитетных представителей практически всех этносов, проживающих в стране. Под эгидой ассамблеи учреждены 8 национальных культурных центров, объединивших этнических таджиков, проживающих в разных регионах страны. В Южно-Казахстанской области в трех общеобразовательных школах с таджикским языком обучения обучаются тысячи учащихся. Ежегодно для граждан Республики Таджикистан Казахстан выделяет порядка пятидесяти квот для обучения в казахстанских вузах.

Сотрудничество во имя будущего

«С момента обретения независимости Казахстан и Таджикистан последовательно развивали отношения дружбы и братства, имеющие многовековые исторические и культурные традиции», - отмечал в поздравительной телеграмме Нурсултан Назарбаев в 2013 году, когда наши страны праздновали 20-летний юбилей установления дипломатических отношений.

«Мы дорожим сложившимся высоким уровнем таджикско-казахстанских современных связей и заинтересованы в наполнении их различных аспектов новым содержанием с учетом чаяний наших народов и в соответствии с требованиями времени», - отвечал своему коллеге Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Эксперты-дипломаты отмечают, что отношения незыблемой дружбы и взаимной поддержки между Казахстаном и Таджикистаном сложились именно благодаря усилиями двух Лидеров республик. Успешный, дружественный диалог Нурсултана Назарбаева и Эмомали Рахмона, который не менялся на протяжении всех лет независимости наших стран, служит основой для дальнейшего развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах.