Депутат Таабалды Тиллаев («Республика — Ата-Журт») предлагает переместить посольство Кыргызстана в Таджикистане из Душанбе в город Худжанд. Об этом он сказал 4 января на заседании парламента, передает АКИpress.

«Посольство Кыргызстана в Таджикистане располагается в городе Душанбе, но при этом основные взаимоотношения в другом крупном городе — Худжанде. Рассмотрите вопрос перемещения посольства в этот город», - сказал он депутатам.

Кроме того, депутат попросил правительство предоставить информацию о работе, проделанной каждым посольством Кыргызстана за рубежом.

Между тем, по словам источника «АП» в дипломатических кругах Таджикистана, посольство иностранных государств на территории стран пребывания открываются с главной целью - находиться в постоянном контакте с правительством, центральными органами управления государств пребывания.

Как известно, почти во всем мире правительства и центральные органы управления государств расположены в столицах этих стран.

Кроме того, согласно нормам закона Таджикистана «О статусе столицы», посольства и дипломатические миссии иностранных государств должны быть расположены в Душанбе.

Источник «АП» заявил, что наверно кыргызский депутат, предложивший перенести посольство своей страны из Душанбе в Худжанд, просто пошутил.