Уставной капитал для вновь образованных банков в Таджикистане снизили с 80 миллионов сомони до 50 миллионов сомони. Соответствующее решение принято правлением Национального банка Таджикистана 4 января.

«Данное решение принято в целях обеспечения здоровой конкуренции на рынке банковского обслуживания и доступности населения к финансовым средствам, а также большего привлечения капитала в банковскую систему», - говорится в сообщении НБТ.

В регуляторе добавили, что в настоящее время принятое решение проходит государственную регистрацию в министерстве юстиции, после чего выступит в силу в кратчайшие сроки.

Отметим, что поручение о снижении размера уставного капитала для вновь образованных банков с 80 миллионов сомони до 50 миллионов сомони руководству Нацбанка дал президент Таджикистана Эмомали Рахмон 22 декабря прошлого года во время своего обращения к парламенту страны.

Президент тогда отметил, что состояние кредитно-денежной системы страны, в особенности давление на курс национальной валюты, неустойчивость банковского капитала, недостаточный уровень кредитования национальной экономики и привлечения инвестиций вынуждают нас принять неотложные меры в этом направлении.

Он подчеркнул, что в текущем году объем кредитования со стороны банков по сравнению с 2016 годом снизился на 4 процента.

По словам президента, такое положение возникло в результате недостаточной деятельности, безответственности руководителей ряда коммерческих банков, в том числе «Агроинвестбанка» и «Точиксодиротбанка».

«После государственной рекапитализации двух системообразующих банков с целью улучшения их финансового положения и выдачи сбережений клиентам был проделан ряд работ.

Но проделанных работ недостаточно для полного оздоровления финансового состояния этих банков. Поэтому Правительству страны необходимо в кратчайшие сроки подготовить и реализовать план мероприятий по реструктуризации и оздоровлению деятельности акционерных обществ «Точиксодиротбонк» и «Агроинвестбонк», - сказал Эмомали Рахмон.

Он отметил, что сбережения кредитных организаций к 30 ноябрю 2017 года составили почти 9 миллиардов сомони, что по сравнению с тем же периодом 2016 года меньше на 464 миллионов сомони или на 5 процентов.

По словам президента, анализ структуры выделенных в течение 11 месяцев 2017 года кредитов показывает, что его объем на производственное предпринимательство увеличился всего на 4 процента, а в сферах обслуживания на 43 процента.

«Такое состояние оказывает отрицательное влияние на уровень развития реальных сфер экономики и особенно процесса индустриализации в стране», - считает глава государства.

В связи с этим он поручил НБТ принять конкретные меры в части проведения надлежащей денежно-кредитной реформы, сохранения стабильности курса национальной валюты, уровня цен, деятельности банков, контроля за соблюдением банковского законодательства и его совершенствования, снижения уровня рисков и внедрения корпоративных методов управления.

«Одним из главных тормозов, препятствующий экономическому развитию страны, является несовершенная банковская и денежно-кредитная система», - заключил тогда президент.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus