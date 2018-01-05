Чемпион Таджикистана душанбинский футбольный клуб «Истиклол» объявил о переходе нападающего Манучехра Джалилова в команду «Шривиджая», которая выступает в высшей лиге чемпионата Индонезии.

Как сообщается на официальном сайте душанбинского клуба, в адрес «Истиклола» поступило предложение от клуба «Шривиджая» о приобретении нападающего Манучехра Джалилова. Руководства чемпиона Таджикистана, рассмотрев предложение индонезийского клуба и желание самого футболиста, который хотел попробовать свои силы в новом чемпионате, дало добро на этот переход. В декабре Манучехр Джалилов улетел в город Палембанг и после прохождения медосмотра, подписал годовой контракт с клубом «Шривиджая».

«Естественно, переход в чемпионат Индонезии – это новый вызов для меня, возможность попробовать свои силы за рубежом. Надеюсь помочь команде достичь новых целей», — сказал Манучехр Джалилов после своего перехода в новый клуб.

Манучехр Джалилов перебрался в «Истиклол» в начале 2015 года. За три сезона нападающий выиграл вместе с душанбинским клубом все возможные трофеи на внутренней арене, а также стал двукратным финалистом Кубка АФК. По итогам розыгрыша Кубка АФК-2017 Манучехр Джалилов был признан самым ценным игроком турнира.

Форвард в течение двух сезонов подряд ‎(2015, 2016) становился лучшим бомбардиром чемпионата Таджикистана (по 22 мяча) и дважды лучшим игроком страны. Он также является лучшим бомбардиром национальной сборной Таджикистана – 15 голов.

Футбольный клуб «Истиклол» на своем официальном сайте поблагодарил Манучехра Джалилова за время, отданное клубу, и пожелал нападающему успехов в дальнейшей игровой карьере.

Ранее состав «Истиклола» покинули еще два ключевых игрока, которые перебрались в чемпионат Индонезии. Нуриддин Давронов перешел в клуб «Мадура Юнайтед», а Фатхулло Фатхуллоев отныне будет защищать цвета команды «Персела Ламанган».

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