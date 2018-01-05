Бывшему советнику президента США Стиву Бэннону грозит судебный иск из-за комментариев, которые он дал Майклу Вулфу — автору книги об администрации Дональда Трампа, пишет Медуза.

Юристы Трампа направили Бэннону официальное письмо, в котором обвинили его в нарушении соглашения о неразглашении информации, которое он подписал во время работы в администрации президента.

В письме, в частности, говорится, что бывший советник Трампа «сделал пренебрежительные и в некоторых случаях откровенно клеветнические заявления» о президенте США, его семье и ходе предвыборной кампании.

Юристы потребовали от Бэннона воздерживаться от каких-либо дальнейших комментариев по поводу Трампа и его окружения, указав, что начали сбор доказательств для начала судебного процесса.

Трамп, в свою очередь, заявил, что Бэннон, уволенный в августе с поста советника президента по стратегическим вопросам, «потерял не только работу в администрации, но и рассудок».

Книга Майкла Вулфа «Огонь и ярость: Внутри Белого дома при Трампе» поступит в продажу в начале января. Отрывки из книги были опубликованы 3 января в New York Magazine.

В книге, в частности, утверждается, что Трамп и его команда не рассчитывали победить на президентских выборах, и результаты голосования их шокировали. В частности, пишет Вулф со ссылкой на Бэннона, семья Трампа на определенном этапе не готова была делать финансовые вложения в его кампанию, так как не было никаких гарантий его победы.

Бэннон также заявил автору книги, что считает встречу сына Трампас группой россиян, включая адвоката Наталью Весельницкую «предательством».

Также в книге Вулфа утверждается, что дочь Трампа — Иванка, принимавшая вместе с мужем активное участие в предвыборной кампании отца и продолжившая работу в его администрации после победы на выборах, рассчитывает стать первой женщиной на посту президента США.

Связи окружения Трампа с Россией расследует специальная комиссия во главе с бывшим директором ФБР Робертом Мюллером. В частности, комиссия изучает обстоятельства встречи сына кандидата в президенты США Дональда Трампа-младшего и мужа Иванки Трамп Джареда Кушнера с адвокатом из России Натальей Весельницкой. В ходе этой встречи Весельницкая якобы предлагала обсудить некий компромат на Хиллари Клинтон — главную соперницу Трампа на выборах.

Стив Бэннон, считавшийся одной из наиболее спорных фигур в администрации Трампа, был уволен в середине августа после того, как в интервью СМИ сделал заявления, идущие вразрез с официальной политикой Белого дома.

Бэннон в настоящий момент возглавляет крайне правое издание Breitbart.