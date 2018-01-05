АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 ЯНВАРЯ 2018

- В Душанбе продолжаются гастроли узбекского цирка. Начало в 14:00 и в 16:00. Стоимость билетов от 20 до 50 сомони.

- ЕБРР проводит тренинг для женщин-руководителей на тему: «Цифровые технологии в маркетинге». Тренинг проводится в рамках программы "Женщины в бизнесе" в Душанбе.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 ЯНВАРЯ

1919 – В Германии основана национал-социалистическая партия, приведшая к власти Адольфа Гитлера.

1991 – Основан независимый еженедельник «Курьер Таджикистана».

2010 – Эмомали Рахмон обратился к народу по поводу ввода в обращение акций Рогунской ГЭС.

2010 – По итогам таджикско-иранских переговоров подписаны 6 межправительственных документов.

2012 – В Таджикистане вышел в свет первый номер издания газеты «Точикони Россия» («Таджики России»).

2016 – Эмомали Рахмон с супругой, некоторыми детьми и близкими родственниками в Каабе совершил хадж умра и посетил могилу Пророка ислама Мухаммада (с).

2017 – Правительство Таджикистана объявило об отзыве средства бюджетных организаций, размешенных в проблемных банках страны.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 ЯНВАРЯ

1929 – Родился Народный поэт Таджикистана Гаффор Мирзо

1941 – Родился актер театра и кино, Народный артист Таджикистана Саидмурод Мардонов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 2-7 тепла, в горах ночью 4-9 мороза, днем -1+4.

По Хатлонской области - Переменная облачность, местами в долинах дождь, в предгорных районах осадки (дождь снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 10-15 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 6-11 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, местами снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 мороза, днем 0-5 мороза, по ВГБАО ночью 17-22 мороза, в Булункуле 27-29 мороза, днем 8-13 мороза (в Булункуле 16-18 мороза).

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах дождь, в горных районах снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 0-5 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег), днем без осадков. Ветер западный 3-8 м/c. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, временами снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 мороза, днем 1-3 мороза.