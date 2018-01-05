В Дании украли бутылку водки стоимостью $1,3 млн, сообщается на странице в Facebook бара Cafe 33, в коллекции которого находилась бутылка, пишет CA-NEWS.



В публикации заведение просит помощи в поимке злоумышленника и выкладывает фото предполагаемого посетителя. По версии заведения, грабитель имел ключи. «Это самая дорогая водка в мире — $ 1,3 млн. Обещаем вознаграждение тем, кто может помочь найти злоумышленников!», - говорится в публикации.

Шестилитровая, украшенная золотом, серебром и бриллиантами бутылка водки «Руссо-Балт» попала в заведение из Музея водки в Риге - кафе взяло ее напрокат. Рижский музей опубликовал запись с камер наблюдения кафе, где злоумышленник быстро проходит в помещение и берет бутылку, а затем выходит из него.



Как сообщил датскому телеканалу TV-2 владелец копенгагенского заведения, эта бутылка появлялась в эпизоде американского сериала «Карточный домик», где персонаж российского президента Петрова угощал ею президента США Андервуда.